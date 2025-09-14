ढलान पर आया ‘मानसून’, जाते-जाते 9 जिलों में कराएगा बारिश

MP Weather: मानसून सीजन के 16 दिन शेष बचे हैं, लेकिन आखिरी में मानसून ढलान पर आ गया और आसमान साफ होने से तेज धूप निकल रही है। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। गर्मी बढऩे की वजह से रात में मौसम बदल गया। हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे उमस और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।
अंचल में 17 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। जून, जुलाई, अगस्त में बादल खूब बरसे। सितंबर के पहले सप्ताह में तेज बारिश हुई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का अंचल से होते हुए गुजरा था। अब जो सिस्टम बन रहे हैं, वह ग्वालियर चंबल सभाग की ओर नहीं आ रहे है। ये आंध्रा से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात की ओर जा रहे हैं। इससे हवा में नमी नहीं आ रही है। सितंबर का दूसरा सप्ताह में मानसून कमजोर रहा। सुबह से तेज धूप होने से गर्मी बढ़ गई।
-मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। इस कारण मानसून ट्रफ लाइन बंगाली खाड़ी से ग्वालियर होते हुए पूर्वी राजस्थान तक जा रही है। इससे हवा में नमी आ रही है। नमी के कारण उमस बढ़ी है। हल्की बारिश की संभावना बनी है।
-मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित एमपी के 9 जिलों में रविवार और सोमवार को गरज-चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं। उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा।