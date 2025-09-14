ढलान पर आया ‘मानसून’, जाते-जाते 9 जिलों में कराएगा बारिश

अंचल में 17 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। जून, जुलाई, अगस्त में बादल खूब बरसे। सितंबर के पहले सप्ताह में तेज बारिश हुई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का अंचल से होते हुए गुजरा था। अब जो सिस्टम बन रहे हैं, वह ग्वालियर चंबल सभाग की ओर नहीं आ रहे है। ये आंध्रा से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात की ओर जा रहे हैं। इससे हवा में नमी नहीं आ रही है। सितंबर का दूसरा सप्ताह में मानसून कमजोर रहा। सुबह से तेज धूप होने से गर्मी बढ़ गई।