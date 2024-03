adulterer मिलावट खोरों पर एमपी सरकार का नरम रुख, तीन साल में महज पांच रासुका, पढिए पूरी रिपोर्ट

ग्वालियरPublished: Mar 15, 2024 11:46:16 am Submitted by: Balbir Rawat

MP government's soft stance on adulterer adulteration cases, only five NSAs in three years, read full report

- खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्रदेश में मिलावट खोरों के खिलाफ की कार्रवाई का हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट

- न्यायमित्र से कहा कि इसका परीक्षण कर स्थिति से अवगत कराएं

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को हाईकोर्ट में प्रदेश में मिलावट खोरों के खिलाफ की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी। विभाग ने 2021 में मिलावट खोरों के खिलाफ 17 एनएसए की कार्रवाई की। 2022 व 2023 में 5 मिलावट खोरों पर ही एनएसए लगाई गई। जबकि 2024 ढाई महीने बीतने के बाद भी एक भी कार्रवाई नहीं की। सजा भी 258 लोगों के करा सके हैं। कोर्ट ने इस पूरी रिपोर्ट के परीक्षण के लिए कॉपी न्यायमित्र पवन द्विवेदी को दी है। न्यायमित्र परीक्षण कर वास्तविकता से कोर्ट को अवगत कराएंगे। एक अप्रैल को अवमानना याचिका की फिर से सुनवाई होगी।

दरअसल 12 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य जुड़ा मामला है। ऐसे में मामले में खाद्य विभाग रिकवरी एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए स्पष्ट जानकारी दें। खाद्य विभाग ने 2021 से 2024 के बीच 47 हजार 731 दूध, दही, पनीर, मावा, घी सहित अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए। जिन मिलावट खोरों के नमूने अमानक पाए गए, उन पर जुर्माना लगाया, जबकि असुरक्षित पदार्थ पाए जाने नमूने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया। क्या है मामला दरअसल उमेश कुमार बोहरे ने हाईकोर्ट में ग्वालियर चंबल संभाग में दूध, दही, पनीर, मावा में मिलावट के कारोबार को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि दोनों संभाग में नकली पनीर, घी, मावा तैयार किया जा रहा है। पूरे देश में इसकी आपूर्ति की जा रही है। इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मिलावट का कारोबार रोकने में नाकाम है। कोर्ट ने जनहित याचिका का दिशा निर्देशों के साथ जनहित याचिका का निराकरण कर दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने कोई कदम नहीं उठाए। हाईकोर्ट ने मिलावट को लेकर सख्ती की है। प्रदेश में मिलावट खोरों के खिलाफ की स्थिति वर्ष सैंपल अमानक असुरक्षित जुर्माना सजा एनएसए एफआइआर 2021 15040 3553 92 10.21 29 17 324 2022 14510 2298 115 8.68 80 4 182 2023 14393 2136 80 6.33 149 1 90 2024 3788 163 17 1.24 00 - 7 (जुर्माने की राशि करोड़ में है।) पढ़ना जारी रखे