mp high court नया टॉपिक है, इस पर शोध नहीं हुआ, पर तीन से छह महीने में सैंपल लिए जाएं तो फसल पता की जा सकती है

ग्वालियरPublished: Mar 13, 2024 11:09:33 am Submitted by: Balbir Rawat

mp high court is a new topic, no research has been done on it, but if samples are taken in three to six months, the yield can be determined.

किसान खेत में कौनसी फसल की, राय देने के लिए एक महीने का समय दिया

गांजा तस्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को उस मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने पूछा है कि खेत में किसान ने कौनसी फसल बोई थी, फसल कटने के बाद उसकी पहचान की जा सकती है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति व आइसीएआर (केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान) भोपाल के दो वैज्ञानिक वर्चुअल राय देने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि नया टॉपिक है। इस पर कभी शोध नहीं हुआ है, लेकिन तीन से छह महीने में जमीन से नमूने लिए जाते हैं तो फसल की पहचान की जा सकती है। छह महीने बाद फसल की जड़ें मिट्टी में घुल जाती हैं। फिर पता करने में दिक्कत आएगी। कृषि वैज्ञानिकों ने शोध कर राय देने के लिए एक महीने का समय लिया है। अब जमानत याचिका की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

दरअसल मुरैना के बानमोर थाना पुलिस ने मुकेश मीना को गांजा तस्करी के आरोप में 23 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। मुकेश मीना ने तीसरा बार हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। धारा 27 के मेमो के आधार पर उसे आरोपी बनाया है। उसका तस्करी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने झूठा फंसाया है। धारा 27 के तहत दिए बयान के अलावा पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है। उसने कभी गांजे की खेती भी नहीं की है। पुलिस ने सिर्फ अपनी प्रमाणिकता के लिए उसे गिरफ्तार किया है। कोर्ट के सामने सवाल आया कि गांजा व अफीम आदि प्रतिबंधित उपज का खेत में पता करने के लिए सटीक व्यवस्था नहीं है। क्या इसमें फॉरेंसिक बॉटनिकल साइंस को लागू किया जा सकता है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक व अधिवक्ताओं से राय मांगी गई थी। कृषि वैज्ञानिकों ने एक महीने का समय लिया है। पढ़ना जारी रखे