mp high court 6 करोड़ के घोटाले के आरोपी को अभी रहना होगा जेल में, क्योंकि कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

MP High Court: The accused in Rs 6 crore scam will have to remain in jail for now, because the court refused to grant bail.

करैया के कार्यकाल में 6 करोड़ का संदिग्ध भुगतान हुआ

हाईकोर्ट की एकल पीठ से पीएचई घोटाले के आरोप में जेल में बंद सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री आरएन करैया को राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने यह कहते करैया की जमानत याचिका खारिज कर दी कि आरोपी का घोटाले से सीधा संबंध है। ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। करैया को अभी जेल में ही रहना होगा।

पीएचई में 16 करोड़ 42 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। यह घोटाला 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस पूरे घोटाले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका सामने आई। 6 नवंबर 2017 से 2 अगस्त 2018 के बीच करैया ग्वालियर में पदस्थ रहे। इनके कार्यकाल में 6 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन हुआ। क्राइम ब्रांच ने 5 नवंबर 2023 को आरएन करैया को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 2024 में पहली जमानत याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी बार करैया ने जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया कि विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने सह अभियुक्त हीरालाल को भुगतान के लिए अधिकृत किया था। इसके लिए हीरालाल जिम्मेदार था। पुलिस के पास ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके। अभियुक्त तकनीकी व्यक्ति हैं। एक निर्धारित चैनल से बिल गुजरने के बाद उनके पास आते थे। उनका पूरे मामले से लेनदेन नहीं है। जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट की शर्तों का भी पालन किया जाएगा। पुलिस की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि करैया विभाग प्रमुख थे। बिना विभाग प्रमुख के सह अभियुक्त खाते में बदलाव नहीं कर सकते हैं। मामले की जांच चल रही है। कुछ आरोपी फरार भी है। ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पढ़ना जारी रखे