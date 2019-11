दानाओली में हत्या : घर से स्मैक का धंधा, नशेडिय़ों की जमात, खौफ से मुंह नहीं खोल रहे थे मोहल्लेवाले

murder in Gwalior for smuggling smack in city : सोमवार को कबीर उर्फ रवि की सिर में गोली मारकर हत्या और बालेन्द्र के घायल होने के बाद भी कारोबार पूरी तरह बंद नहीं है।