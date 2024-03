My Lord: Can't see this यह देख नहीं सकते... इसलिए हालात बदतर, इनके आश्रम के जिम्मेदारों ने अपनी आंखें तक मूंद लीं

ग्वालियर Published: Mar 29, 2024

My Lord: Can't see this... That's why the situation is worse, those in charge of his ashram even closed their eyes

सामाजिक न्याय विभाग जो हलफनामे पेश किए, उसमें सिर्फ गुमराह ही किया, एक भी आदेश का पालन नहीं

कोर्ट की फटकार से बचने के लिए पूरा प्रशासन उतरा व्यवस्थाएं सुधारने, कचरे के ढेर हटाए

नाका चंद्रवदनी स्थित माधव अंधाश्रम में 46 नेत्रहीन विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आश्रम में टूटे पलंग व फटे गद्दे विद्यार्थियों को सोने के लिए दिए जा रहे हैं। एक साल से पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। क्लास रूम, टॉयलेट, किचन गंदगी से भरी हुई थी। जिस जगह पर विद्यार्थियों को सुलाया जा रहा था, वह जगह भी बदहाल है। न पीने का स्वच्छ पानी है। आश्रम की जिन समस्याओं को लेकर 13 साल पहले हार्ईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, वह समस्याएं वर्तमान में भी बरकार है। कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ई सुधार नहीं हुआ। अवमानना याचिका आने के बाद पालन प्रतिवेदन में अधिकारी कोर्ट को भी गुमराह करते रहे। जब सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव पर अवमानना के आरोप तय होने की तारीख नजदीक आ गई तो प्रशासन व सामाजिक न्याय विभाग आश्रम की हालत देखने पहुंचा। यहां की हालत देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए।

खाना बनाने की भी व्यवस्था नहीं

अंधाश्रम में 46 विद्यार्थी निवास करते हैं। इन विद्यार्थियों का खाना बनाने के लिए नियमित स्टाफ नहीं है। यहां पर कभी खाने का संकट हो जाता है। नेत्रहीन छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता था।

अंधाश्रम में 46 विद्यार्थी निवास करते हैं। इन विद्यार्थियों का खाना बनाने के लिए नियमित स्टाफ नहीं है। यहां पर कभी खाने का संकट हो जाता है। नेत्रहीन छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता था। विद्यार्थियों के लिए सोने के लिए जूट के गद्दे डाले गए हैं। ये गद्दे पूरी तरह से फट चुके हैं। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद गुरुवार को नगर निगम की कचरा गाड़ी से भरकर फेंके गए।

1999 के बाद से नियमित शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। वर्तमान में जो प्राचार्य हैं, वही नियमित हैं। उसके बाद से जितने भी शिक्षक आए वह संविदा पर रखे गए। इस कारण शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है।

रूमों की पुताई नहीं हुई है। छत पर पानी टपकने के निशान भी है। बारिश में छात्रों का सोना मुश्किल हो रहा है।

इन सभी समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन कोर्ई सुनवाई नहीं हुई। इन सब समस्याओं से छात्र प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। अधिकारियों का रहा जमावड़ा, क्योंकि पीएस के लिए की तल्ख टिप्पणी

हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्हें न्यायालय में फटकार न पड़े, उसको लेकर व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। गुरुवार को जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार सिंह ने आश्रम का निरीक्षण किया। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे। उन्हें आश्रम की सफाई कराई।

सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों में इस पूरे मामले को लेकर हडक़ंप है। पीडब्ल्यूडी से प्रस्ताव तैयार कराया माधव अंधाश्रम का निरीक्षण किया था। छात्रों से बात करने के बाद जो समस्याएं मिली, उनमें सुधार किया जा रहा है। पीडबल्यूडी से भी प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, जिससे सुधार हो सके।

रुचिका चौहान, कलेक्टर हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं

दो दिन से अधिकारी आ रहे हैं। मिलने की कोशिश भी की, लेकिन मिलने नहीं दिया। अंधाश्रम में जो समस्याएं थी, उनको लेकर लिखित में शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यहां सुविधाएं के नाम पर कुछ नहीं है। खाना भी अच्छा नहीं मिलता है।

राहुल, छात्र अंधाश्रम पढ़ना जारी रखे