My Lord सक्षम अधिकारी को बनाना था केस प्रभारी, पर अपर आयुक्त को हटाकर कार्यपालन यंत्री को दी जिम्मेदारी

ग्वालियरPublished: Feb 27, 2024 11:25:23 am Submitted by: Balbir Rawat

स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण के मामले में शासन की अनदेखी, फटकार के बाद भी नहीं दिख रही गंभीरता

स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर शासन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा केस प्रभारी बनाए जाने के आदेश से लगाया जा सकता है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को इस पूरे मामले में केस प्रभारी बनाने का आदेश दिया था, ताकि कोर्ट को सही जानकारी मिल सके और प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ने अपर आयुक्त नगर निगम को हटाकर कार्य पालनयंत्री राकेश रावत को जिम्मेदारी दी है। अब अपर आयुक्त से भी छोटे अधिकारी को केस प्रभारी बनाया है। 27 फरवरी को जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है।



विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने इसे जनहित का मामला मानते हुए नदी के दोनों ओर सीवर लाइन डालने का आदेश दिया है। ताकि नदी में आने वाला सीवर लाइन में चला जाए। नदी में साफ पानी बह सके। शासन ने नगर निगम के अपर आयुक्त विजय राज को प्रभारी अधिकारी बनाया था। विजय राज व उपायुक्त एपीएस भदौरिया ने 21 फरवरी को शपथ पत्र पेश किया था। इस शपथ पत्र को पढऩे के बाद कोर्ट ने सवाल किए तो अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाए। सही जानकारी दे सके और प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति न्यायालय के सामने रखी जा सके। अपर आयुक्त से भी छोटे अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी है।

चार साल में 21 बार सुना गया केस

स्वर्ण रेखा के सौंदर्यीकरण के लिए 2019 में जनहित याचिका दायर की गई थी। चार साल में 21 बार जनहित याचिका की सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने इस याचिका को शहर के विकास में जनहित में सुनना उचित समझा। स्वर्ण रेखा की वजह से शहर के बीचों-बीच गंदगी फैली है। यदि सीवर लाइन डल जाती है तो यह गदंगी खत्म हो जाएगी।

- पिछले एक साल से शासन स्वर्ण रेखा को लेकर न्यायालय को गुमराह कर रहा है। हर बार पुरानी बातों को दौहराया जा रहा है, जिसके चलते स्वीर्ण रेखा के सौंदर्यीकरण के लिए फंड स्वीकृत नहीं हो सका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासन के लिए 561 करोड़ का बजट ज्यादा नहीं है।

न्यायालय में यह जानकारी की जानी है पेश

नगर निगम ने 561 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी थी। इस डीपीआर के परीक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। प्रतिदिन दिनांक के अनुसार क्या-क्या कार्रवाई की गई। इसके दस्तावजे भी पेश किए जाने हैं।

- 2017 में स्वर्ण रेखा सीवर लाइन डालने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी या नहीं। शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश की जाए।

- 561 करोड़ को स्वीकृति के लिए वित्त समिति को कबतक भेजा जाएगा।

- कोर्ट ने अब तक जो आदेश किए हैं, उनकी कॉपी नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेजी थी।

पत्र भेजा था

हाईकोर्ट से जो-जो निर्देश मिले थे, उसके संबंध में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र भेजा था। स्वर्ण रेखा की जानकारी देने लिए सक्षम अधिकारी नियुक्ति के लिए अवगत करा दिया था।

