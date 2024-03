New building of Gwalior High Court हाईकोर्ट की एनएक्स बिल्डिंग बनेगी 406 करोड़ की, 500 कार व 1000 दो पहिया की पार्किंग रहेगी

ग्वालियर Published: Mar 27, 2024

New building of Gwalior High Court: NX building of High Court will be built worth Rs 406 crore, there will be parking for 500 cars and 1000 two wheelers.

पुरानी बिल्डिंग से 8 गुना बड़ी, 31 कोर्ट रूम बनेंगे, बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक पार्किंग

सबसे ऊपरी माले प चीफ जस्टिस का कोर्ट रहेगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के नए भवन (हाईकोर्ट एनएक्स) का निर्माण 406 करोड़ की लागत से किया जाएगा। यह बिल्ंिडग 87 हजार स्क्वायर मीटर बनेगी। वर्तमान बिल्डिंग से आठ गुना बड़ी है। नए भवन के बनने से हाईकोर्ट में पार्किंग की समस्या नहीं होगी। इसमें 500 कार व 1000 दो पहिया वाहनों को खड़ा करने की जगह होगी। साथ ही न्यायाधीशों के लिए 30 कोर्ट रूम बनेंगे। नया भवन वातानूकुलित होगा और आकार भी भव्य होगा।

दरअसल हाईकोर्ट का भवन 10 हजार स्क्वायर मीटर में बना है। हाईकोर्ट में केसों की संख्या बढ़ी है। आने वाले समय में जजों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इस संभावना को देखते हुए नया भवन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। नया भवन महाधिवक्ता कार्यालय से लेकर स्टेट बार काउंसिल की बिल्डिंग तक बनेगा। इसमें तलघर तैयार किया जाएगा। तलघर में चार व दो पहिया वाहनों की पार्किंग होगी। नया भवन भी पुराने की तरह ही दिखेगा। यह सुविधाएं होंगी नए भवन में तलघर के दो फ्लोर व ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग रहेगी। दो पहिया व चार पहिया खड़े होंगे।

प्रथम व द्वितीय फ्लोर पर सरकारी कार्यालय होंगे। रजिस्ट्री सहित अन्य विभागों के कार्यालय रहेंगे।

तीन से छठवें फ्लोर तक जजों के कोर्ट रूम होंगे। एक कोर्ट रूम की लंबाई व चौड़ाई 12 वाय 20 मीटर होगी। 30 कोर्ट रूम होंगे।

सातवें फ्लोर पर चीफ जस्टिस का ऑफिस व बैंच होगी।

कुल 31 कोर्ट रूम बनेंगे।

पीआइयू भवन का निर्माण करेगी।

दो प्रवेश द्वार होंगे। मुख्य सडक़ से और दूसरा विश्वविद्यालय थाने की ओर से प्रवेश कर सकते हैं।

सुरक्षा की व्यवस्था भी हाईटेक होगी। सिटी सेंटर क्षेत्र की सबसे सुंदर शासकीय भवन होगा। इन इमारतों को हटाया जाएगा स्टेट बार काउंसिल का नया भवन जजेज पहाड़ी के पास बनाया जाएगा। इसके लिए जगह मिल चुकी है।

वर्तमान में हाईकोर्ट परिसर में पार्किंग का भी संकट हो गया है। इस पक्षकारों को अपनी गाड़ी सडक़ पर रखनी होती है। हाईकोर्ट परिसर में स्थित महाधिवक्ता कार्यालय व स्टेट बार काउंसिल की बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। इन भवन की जगह पर हाईकोर्ट एनएक्स बनेगा। पढ़ना जारी रखे