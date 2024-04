New guidelines नई गाइड लाइन लागू, 100 फीसदी की बढ़ोतरी को किया 70 से 90 फीसदी के बीच

ग्वालियर
Published: Apr 04, 2024

चुनाव आयोग की अनुमति के बाद पंजीयन महानिरीक्षक ने जारी किया आदेश

चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद पंजीयन महानिरीक्षक ने बुधवार से नई कलेक्टर गाइड लाइन को लागू कर दिया है। शहर में 26 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। जिले में औसतन वृद्धि 13.84 फीसदी की है। जिला मूल्यांकन समिति ने 93 लोकेशन पर 100 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने उसे घटाकर 70 से 90 फीसदी के बीच कर दी है। 4 अप्रैल से रजिस्ट्री नई गाइड लाइन पर होगी।

केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने एक अप्रैल से नई गाइड लाइन लागू करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके चलते 31 मार्च को 420 रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन पंजीयन महानिरीक्षक ने आचार संहिता का हवाला देते हुए गाइड लाइन लागू करने पर रोक लगा दी थी। नई गाइड लाइन लागू नही होने को लेकर लोग राहत महसूस कर रहे थे। नया वित्त वर्ष लागू होने के दिन से ही पंजीयन विभाग का सर्वर बंद था। तीसरे दिन भी यह नहीं खुला था। लेकिन नई गाइड लाइन लागू होने के बाद रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी। वरिष्ठ जिला पंजीयक दिनेश गौतम का कहना है कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने 100 फीसदी की बढ़ोतरी को निरस्त कर दिया था। उन लोकेशन पर 70 से 90 फीसदी की बढ़ोतरी है। नई कॉलोनियों में आएगा गाइड लाइन का भार नई गाइड लाइन में उन कॉलोनी के क्रेता पर बोझ आएगा, जो हाईवे के आसपास विकसित हुई हैं। इन कॉलोनी में गाइड लाइन कम थी। रजिस्ट्री अधिक थी। इस कारण नई कॉलोनी विकसित होने वाली जगहों पर गाइड लाइन बढ़ाई गई है।

पुरानी छावनी, बड़ागांव, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर वायपास, गिरवाई, तिघरा रोड आदि जगहों पर गाइड लाइन का बोझ अधिक आएगा। इस तरह से लोकेशन पर बढ़ाई गई है गाइड लाइन क्षेत्र 1-10 फीसदी 10-20 फी. 20-30 फी. 30-40 फी. 40-50 फी 50-100 फी 70-90 फीसदग्वालियर 30 166 222 78 129 152 93 डबरा 112 157 61 09 01 04 00 भितरवार 111 58 05 15 01 06 00 योग 253 381 288 102 131 162 9 (लोकेशन पर अलग-अलग गाइड लाइन बढ़ाई गई है। शहर क्षेत्र में 26 फीसदी व गांव में 10.06 फीसदी की बढ़ोतरी आई है।) शहरी क्षेत्र की संपत्ति में बढ़ोतरी क्षेत्र बढोतरी ग्वालियर 26 फीसदी डबरा 12.94 फीसदी भितरवार 2.6 फीसदी (तीनों क्षेत्र में औसत बढ़ोतरी 13.84 फीसदी) कृषि भूमि में बढ़ोतरी क्षेत्र बढ़ोतरी ग्वालियर 12 फीसदी डबरा 8.2 फीसदी भितरवार 10 फीसदी (औसतन बढ़ोतरी 10.06 फीसदी) ग्वालियर में 44 नई लोकेशन बनाई क्षेत्र नई लोकेशन मर्ज की डिलीट अब कुल लोकेशन ग्वालियर 44 28 14 1498 डबरा 00 00 00 476 भितरवार 11 00 00 333 (अब शहर सहित जिले में 2307 लोकेशन हो गई हैं। 2023-24 में 2294 लोकेशन थी।) पढ़ना जारी रखे