हाइवे से किया अपहरण और ले गए जंगल, अर्धनग्न कर किया ये घिनौना काम

nine people rescued from deceit prison in morena district jungle : 9 लोगों को अपने साथ तीन चार किलो मीटर जंगल में ले गए। उनके कपड़े उतरवा लिए।