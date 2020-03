कोरोना वायरस: शताब्दी में मांसाहार खाने वालों में आई 90 प्रतिशत की कमी, स्टाफ भी लगा रहा मास्क

non veg food demand less in shatabdi express due to corona virus : ट्रेनों में कर्मचारी और यात्री भी सावधानी बरतते देखे जा रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस से विदेशी यात्री अधिक आते हैं, इसलिए इसमें चलने वाले स्टाफ ने मास्क और ग्लब्स का उपयोग शुरू कर दिया है....