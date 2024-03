Now every village has its own location, अब हर गांव की अपनी लोकेशन, शहर में 30 फीसदी व कृषि भूमि की 7 फीसदी तक बढ़ सकती है guide line

ग्वालियरPublished: Mar 07, 2024 11:22:20 am Submitted by: Balbir Rawat

Now every village has its own location, guide line can increase by 30 percent in the city and agricultural land by 7 percent.

9 मार्च को होगी जिला मूल्यांकन समिति की बैठक, गाइड को किया जा रहा है फाइन

वित्त वर्ष 2024-25 की कलेक्टलर गाइड का प्रस्ताव अब अंतिम चरण में है। इस बार हर गांव की अपनी लोकेशन होगी। शहर की 450 लोकेशन पर 30 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया गया है। जबकि कृषि भूमि की गाइड लाइन में 7 फीसदी का इजाफा हो सकता है। गाइड लाइन के प्रस्ताव को पास करने के लिए 9 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गाइड लाइन पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पास किया जाएगा।



दरअसल 2024-25 की गाइड लाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शहर में कहां गाइड बढऩी चाहिए और कहां नहीं। वह प्रस्ताव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहीं 5 फीसदी तो कहीं 60 व 100 फीसदी तक का प्रस्ताव दिया है। उप मूल्यांकन समिति ने जिला मूल्यांकन समिति को प्रस्ताव भेजा था। जिला मूल्यांकन समिति की पहली में सुझाव व आपत्तियां मांगी गई। शहर के आसपास जो कॉलोनी वजूद में आ रही हैं। जहां पर ज्यादा पंजीयन हो रहेल हैं। उनमें 30 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। शहर के अंदर कम बिक्री है। इस कारण कुछ जगहों पर ही बढ़ोतरी होगी। शहर की 1984 लोकेशन में से 450 लोकेशन पर 25 से 30 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव आ सकता है। गांव की गाइड लाइन इस तरह से की जा रही तैयार

ग्रामीण क्षेत्र की गाइड लाइन तीन तरह से तैयार होती है। एक मुख्य मार्ग की संपत्ति, मार्ग से अंदर व अन्य मार्ग पर स्थित संपत्ति। गांव की एक लोकेशन में 6 से 7 गांव को मर्ज कर दिया जाता था।

- संपदा-2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाइड लाइन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। हर गांव को लैंड रिकॉर्ड ने एलजीडी कोड दिया है। उस कोड दर्ज करने के बाद ही लोकेशन व जमीन का खसरा खुलेगा। इसलिए हर गांव उसके कोड के अनुसार लोकेशन दी गई है।

यदि पुरानी तरीके से गाइड लाइन लागू की जाती है तो खसरे नहीं खुलेंगे और नामांतरण भी नहीं हो सकेगा। जीएडी कोड से साइबर तहसील के माध्यम से भी नामांतरण हो जाएगा।

बाजार व गाइड लाइन मूल्य में जमीन आसमान का अंतर

वर्तमान में जो गाइड लाइन लागू है और बाजार में जो प्रोपर्टी के रेट चल रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। गाइड लाइन में 20 हजार वर्गमीटर रेट हैं, लेकिन उस जगह पर 1 लाख वर्ग मीटर के रेट चल रहे हैं। जैसे की सिटी सेंटर क्षेत्र सहित पॉश इलाकों में गाइड लाइन में जमीन आसमान का अंतर है। एआइ ने इसी अंतर को बताया है। इस कारण गाइड बढ़ रही है।

अधिक कीमत पर पंजीयन वाली जगहों पर बढ़ोतरी

ग्वालियर में रियल स्टेट के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण ग्वालियर में गाइड लाइन से भी अधिक पर दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं। दस्तावेजों का पंजीयन भी बढ़ा है।

जहां पर मल्टी, कॉलोनी बन रही है। उन जगहों पर बिल्डर, आम लोगों से पूछकर रेट लिए गए हैं। आसपास व्यवसायिक गतिविधि को भी ध्यान में रखकर गाइड लाइन तैयार की गए हैं।

संपदा-2 ने जो आंकड़े दिए हैं, उनको ही आधार मानकर गाइड लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। गाइड लाइन में कुलैथ को शामिल किया गया है। शहर व जिले में कुल लोकेशन शहर व जिले में कुल लोकेशन

ग्वालियर- 1984 डबरा- 475 भितरवार- 322 पढ़ना जारी रखे