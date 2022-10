अब वसूली के आरोप वाले पुलिस अफसरों की बनेगी सूची और होगी कार्रवाई

ज्ञात हो कि ऐसे कुछ नाम पहले से पुलिस अधिकारियों (police officers) के रडार पर हैं। जिन पर अक्सर इस प्रकार के आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन अभी तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने ही ऐसे पुलिस अधिकारियों (police officers) की सूची बनाकर कार्रवाई (action will be taken) के आदेश दिए हैं, तो अब पुलिस अधिकारी भी सख्ती के मूड में आ गए हैं।

माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी सूची और गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई (action will be taken) शुरू कर दी जाएगी। एडीजी इंटेलिजेंस इस बारे में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी करेंगे। इस संबंध में ग्वालियर के एसएसपी अमित सांघी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर इस पर काम किया जाएगा।

दरअसल इंदौर में पुलिस अधिकारी धनेंद्र सिंह भदौरिया की अड़ीबाजी की शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी से लेकर सभी जोन के आइजी और जिलों के एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति रहेगी। अगर इसमें पुलिस अधिकारी (police officers) भी शामिल हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों की सूची भी तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसे पुलिस अधिकारियों police officers पर भी कार्रवाई की जा सके। इसके बाद ग्वालियर में भी कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी राडार पर आ गए हैं, जो विवादित मामलों में पड़कर या किसी अन्य तरह से डरा-धमकाकर पैसा वसूलते हैं।

एसएसपी अमित सांघी का कहना है- इस संबंध में पहले एडीजी इंटेलिजेंस से इस रिपोर्ट को तैयार करने को लेकर बात करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। डंपर वसूली कांड में नपे थे सीएसपी प्रमोद शाक्य

आदेश आने से एक दिन पहले ही डंपर वसूली कांड में ग्वालियर में पदस्थ सीएसपी प्रमोद शाक्य को ग्वालियर से हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच (action will be taken) किया गया। यह पहली बार हुआ है कि जब डीएसपी रैंक के अधिकारी पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। इससे पहले तक केवल सिपाही, एएसआइ और सब इंस्पेक्ट रैंक के पुलिसकर्मियों पर ही गाज गिरी है, लेकिन पहली बार इतने बड़े अधिकारी का नाम रेत से वसूली में सामने आया। जिसके बाद इतनी सख्त कार्रवाई हुई।