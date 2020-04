मदद से पहले आई मौत : एक वक्त खाना खाकर गुजर कर रहे बूढ़े व्यक्ति की हुई मौत, नहीं पहुंची सरकारी मदद

old man death in bhind due to hunger during lockdown from corona : त्रिका ने बुधवार को उपरोक्त सभी पांच परिवारों की दास्तान को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को लेकर चल रहे लॉक डाउन में उपरोक्त सभी परिवार के सदस्य लगभग एक वक्त भूखे ही सो रहे हैं।