ढ़ाई साल की रोशनी को परेशान कर 1 रू का सिक्का, खबर पढ़कर चौंक जाएंगे आप

one rupee coin stuck in two and half month old child of sheopur : परिजनों के मुताबिक करीब ढाई माह पहले रोशनी ने खेलते समय तब एक रुपए का सिक्का मुंह में निगल लिया, जब परिवार के लोग खेत पर गए थे