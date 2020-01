ग्वालियर रेलवे से कुछ कराना है दिल्ली के लिए पार्सल तो जरूर पढ़ें ये खबर, नहीं तो हो जाऐंगे परेशान

parcel service stop from gwalior to delhi because of 26th January : रेलवे बोर्ड ने सभी मंडल को यह निर्देश जारी कर कहा है कि दिल्ली, नईदिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार आदि एनसीआर क्षेत्र के स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में इन तारीखों तक पार्सल से कोई सामान नहीं आएगा, न ही सामान की बुकिंग होगी