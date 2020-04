CORONA RELIEF FUND : 500 रू के लिए लंबी लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा विशेष ख्याल

people line outside of banks for corona relief funds : वहीं ग्वालियर-चंबल अंचल के सभी बैंकों पर जहां जनधन खाते लोगों ने खुलबा रखें हैं उन बैंकों पर सहायता राशी लेने के लिए भारी संख्या में खाताधारक पहुंच रहें हैं