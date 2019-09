आलू भूनकर खाने को मजबूर बाढ़ पीडि़त अटेर के लोग,पत्रिका को फोन पर बताई अपनी पीड़ा

people of ater in problem from chambal river flood: भिण्ड जिले के अटेर क्षेत्र में पांच दिनों तक रहे भयावह बाढ़ के हालात के बाद नावली वृंदावन व देवालय गांव में लोग भूख का सामना करने को मजबूर हो रहे हैं। स्थिति ये है कि घर में राशन नहीं होने के कारण ग्रामीणजन आलू भूनकर दिन गुजारने को विवश हैं।