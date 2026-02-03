फूलबाग की बदलेगी सूरत… आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, स्वदेश दर्शन 2.0: 16.73 करोड़ से बनेगा एक्सपीरियंस जोन

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम शुरू करें, ताकि तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ परियोजनाएं पूरी हों। बैठक में कुमार सत्यम, संघ प्रिय, सोजान ङ्क्षसह रावत, अनु बेनीवाल, कप्तान बघेल सहित निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के साथ विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर तुरंत अमल शुरू किया जाए। पुलिस विभाग के सहयोग से ट्रैफिक प्लान तय कर कार्य के दौरान आवागमन सुचारू रखा जाए। निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए गए कि स्वीकृत कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बैठक में निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों ने स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने सुझाव दिया कि विकास कार्यों में वर्षा जल निकासी और सीवर संधारण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की असुविधा न हो और परियोजना समय पर पूरी हो सके।