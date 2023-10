इस हेलिकॉप्टर से सिंधिया के किले में एंट्री करेंगे PM मोदी, रुकेंगे सिर्फ 2 घंटे

Submitted by:

ग्वालियरPublished: Oct 18, 2023 10:33:26 am

PM Narendra Modi in MP : एसपीजी की टीम पहुंची, 3 हजार जवान होंगे तैनात, पायलट तय करेगा वापसी हेलिकॉप्टर या सड़क के रास्ते

PM Narendra Modi in MP: सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi in MP) 21 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। PM मोदी (PM Narendra Modi in MP) दो घंटे किले पर रुकेंगे। उनके सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता करने के लिए मंगलवार शाम को एसपीजी की टीम डीआइजी विभोर की अगुवाई में दिल्ली से आई है । पीएम मोदी एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर से किले जाएंगे। उनकी सुरक्षा में 3 हजार से ज्यादा जवान तैनात होंगे।