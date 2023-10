PM Modi in MP: 600 जवानों की निगरानी में सिंधिया का किला, 21 October को पब्लिक एंट्री बंद

ग्वालियरPublished: Oct 19, 2023 08:04:19 am

PM Narendra Modi in MP: PM के आने से एक घंटे पहले मेहमानों को मिलेगा प्रवेश...

PM Narendra Modi in MP: सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस पर पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Modiji Visit in MP) के ग्वालियर आने पर सुरक्षा को हर तरह से किया जा रहा है। बुधवार को दूसरे जिलों से करीब ढाई हजार पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी ग्वालियर आ गए हैं। इन्हें किले पर बुलाकर डयूटी समझाई गई है। पीएम (PM Modiji Visit in MP) विजिट के दौरान किले पर आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ गुरूद्वारे में पूजा पाठ करने वालो को किले पर आने दिया जाएगा।