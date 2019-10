जिसने लगाया रेप का केस उससे मिलना चाहता था कैदी,नहीं आई तो काटी हाथ की नस

prisoner cut his hand by blade in datia jail: करवाचौथ पर वह पे्रमिका का इंतजार कर रहा था पर वह जेल में मिलने नहीं आई। इसी के चलते रात में उसने बैरक में ब्लेड से हाथ की गद्दी व कलाई काट ली।