राहुल के निशाने पर सिंधिया, 5 में से 4 दिन ग्वालियर-गुना इलाके में रहेगी न्याय यात्रा

ग्वालियरPublished: Mar 02, 2024 09:44:38 am Submitted by: deepak deewan

Rahul Nyaya Yatra will remain for 4 days in Scindia Gwalior Guna न्याय यात्रा के कार्यक्रम से यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि पूर्व साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के निशाने पर हैं।

पूर्व साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के निशाने पर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज एमपी में प्रवेश करेगी। वे शनिवार को दोपहर 12.30 बजे राजस्थान से चंबल राजघाट से होते हुए मप्र के मुरैना में प्रवेश करेंगे। मुरैना से राहुल न्याय यात्रा के साथ ग्वालियर जाएंगे। न्याय यात्रा के कार्यक्रम से यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि पूर्व साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के निशाने पर हैं।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ग्वालियर आ रहे राहुल राहुल गांधी Rahul Gandhi 2 मार्च की शाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ग्वालियर आ रहे हैं। यात्रा शाम 5 बजे निरावली (पुरानी छावनी) से शहर में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एमपी में रूट मैप से साफ है कि राहुल गांधी के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया jyotiraditya scindia हैं। राहुल गांधी 2 मार्च को मध्यप्रदेश आ रहे हैं और 6 मार्च को यहां से वापस होंगे। एमपी की इन 5 दिनों की यात्रा में राहुल 4 दिन सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर—गुना इलाके में रहेंगे।



राहुल की न्याय यात्रा एमपी में करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। न्याय यात्रा लेकर राहुल मुरैना से एमपी में 2 मार्च को दाखिल होंगे और पहले ही दिन ग्वालियर पहुंच जाएंगे। वे यही रात रुकेंगे और दूसरे दिन अग्निवीरों व पूर्व सेनिकों से चर्चा करेंगे। यहां से राहुल शिवपुरी जाएंगे और 4 मार्च को भी राहुल गांधी सिंधिया के इलाके गुना में ही रहेंगे। अगले दिन यानि 5 मार्च को राहुल गांधी पूर्व सिंधिया रियासत के क्षेत्र पचोर, शाजापुर, मक्सी से लेकर उज्जैन तक जाएंगे। राहुल 6 मार्च को यानि पूरे चार दिन बाद सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र से निकलेंगे ओर रतलाम से राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। प्रदेश के जिन 9 जिलों से राहुल गुजरेंगे उनमें मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर उज्जैन और रतलाम शामिल हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से एमपी की 7 लोकसभा और 54 विधानसभा कवर करेंगे। राहुल की न्याय यात्रा में मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन लोकसभा सीट कवर होंगी। एमपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा

2 मार्च को मुरैना से प्रवेश, राहुल यहां से ग्वालियर जाएंगे जहां रात्रि विश्राम 3 मार्च— ग्वालियर में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों से चर्चा, शिवपुरी, कोलारस, लुकवासा जाएंगे, रात्रि विश्राम शिवपुरी में

4 मार्च— गुना के म्याना से राघौगढ़ और राजगढ़ पहुंचेंगे

5 मार्च— पचोर, शाजापुर, मक्सी में संवाद, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे

6 मार्च— बड़नगर में संवाद, रतलाम के सैलाना से राजस्थान में प्रवेश यह भी पढ़ें—पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात ने बिगाड़ा 40 जिलों का मौसम, बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट पढ़ना जारी रखे