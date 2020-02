धीमी रफ्तार : तीसरी लाइन में बाधा बन गया है मुरैना में जमीन अधिग्रहण

railway third line working interrupt due to delay of land acquisition : कलेक्टर प्रियंका दास के अनुसार रेलवे के अधिकारियों ने सरकारी जमीन को निजी और निजी को सरकारी बताकर जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव दे दिए थे