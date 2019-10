VIDEO: बेटी के दुख से दुखी पिता ने लगाई फांसी, परिवार वालों ने किया चक्काजाम

road jam in anger of man suicide in gwalior:परिवार के लोगों की डिमांड थी कि महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्वालियर ने महिला थाना प्रभारी शैलजा गुप्ता को सस्पेंज कर दिया।