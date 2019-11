मृतक के परिवार वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 3 शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे

road jam in bhind in case of murder : रातभर शव को घर के बाहर रखने के बाद गुस्साए परिजनों ने रविवार सुबह 8 बजे से पुन: सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।