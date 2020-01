Nagar Nigam Gwalior: तीन अफसरों के फर्जीवाड़े की फाइलें निगम से गायब, अब तक दर्ज नहीं हुई FIR

scam case of nagar nigam gwalior case file not found in office : निगम आयुक्त के आदेश पर सहायक यंत्री प्रदीप सिंह जादौन ने निगम से दस्तावेज गायब होने के संबंध में एफआइआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना विश्वविद्यालय को 28 मई 19 को पत्र लिखा था।