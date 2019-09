सिंधिया समर्थकों का विरोध जारी, होर्डिंग लगाकर लगातार जताया जा रहा है विरोध, निशाने पर दिग्विजय सिंह

scindia follower placed hording against digvijay singh in gwalior: जनसमस्या निवारण प्रकोष्ठ कांग्रेस ने सोनिया की सख्ती और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिशा निर्देश के बाद भी यह पोस्टर लगाया है। इसमें सोनिया गांधी से आग्रह करते हुए उपरोक्त बात लिखी गई है।