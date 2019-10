बूढ़ी महिला की बात सुन सिंधिया किया कुछ ऐसा की लोगों ने कहा -वाह सिंधिया जी

scindia interact with people at jaivilas palace in gwalior: इस पर सिंधिया ने तत्काल एसपी अशोकनगर से को कपूरी बाई की मदद करने को कहा। इस अवसर पर पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, अशोक शर्मा, सुनील शर्मा, सत्येन्द्र शर्मा, केसी राजपूत, आलोक श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।