Video viral होने पर कार्रवार्ई... मेहगांव जनपद पंचायत उपाध्यक्षभाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य शैलेंद्र सिंह भदौरिया के आपत्तिजनक कृत्य को लेकर उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है

भिण्ड/ग्वालियर. भदौरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मालनपुर टोल बैरियर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया के स्वागत पोस्टर को फाडक़र फेंकने के बाद उसपर पेशाब करते दिख रहे थे। यह मामला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल भदौरिया को निष्कासित कर दिया।

हाल में पांच जिलों के जिलाध्यक्षों को बदला गया है। इसमें भिंड में नरवरिया को अध्यक्ष बनाया गया। उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए थे। इस पर भदौरिया ने अपनी नाराजगी को लेकर मालनपुर टोल बैरियर का पोस्टर फाडक़र फेंक दिया था। उनकी यह हरकत टोल बैरियर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके वायरल होने पर मामला भाजपा संगठन के संज्ञान में आया। संगठन ने भदौरिया के उक्त कृत्य को निंदनीय तथा दुर्भावना पूर्ण बताते हुए उन्हें छह साल के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया।

सिंधिया के साथ कांग्रेस छोडक़र आए भाजपा में

Scindia supporters expelled from BJP for six years