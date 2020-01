साहब, भले ही हाथ उठा देते हैं तो क्या हुआ, हमारे ही बच्चे हैं, इनका बुरा मत करो, बस हमारी देखभाल की व्यवस्था कर दो

-भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत हुई जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे 336 बुजुर्ग, 184 आवेदनों का हुआ मौके पर निराकरण -पांच बुजुर्गों की उंगललियों की छाप न मिल पाने से नहीं बन पाए आधार -22 ने किया वोटर कार्ड के लिए आवेदन, आयुष्मान कार्ड के लिए 33 ने भरे थे फार्म लेकिन आधार न होने से सिर्फ 10 के ही बन पाए कार्ड -वालंटियर संभाले रहे व्यवस्था, संबंधित विभागों ने लगाए थे काउंटर, एसडीएम कार्यालयों में हुई भरण पोषण के प्रकरणों की काउंसिलिंग और सुनवाई