अफीम व गांजे की खेती करने वाले तस्कर नहीं बच पाएं, High Court लागू करने वाला है फॉरेंसिक तरीका

क्या एनडीपीएस की जांच में फॉरेंसिक वनस्पति विज्ञान के तरीके को किया जा सकता है लागू

कोर्ट ने कृषि वैज्ञानिक से राय लेकर रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

हार्ईकोर्ट की एकल पीठ ने एनडीपीएस मामलों की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने नशे की तस्करी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जांच का तरीका भी वैज्ञानिक होना चाहिए। क्या एनडीपीएस की जांच में फॉरेंसिक वनस्पति विज्ञान के तरीके को अपनाया जा सकता है। किसान ने खेत में कौनसी फसल उगाई थी, उसकी पहचान की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिक से राय लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है।

दरअसल मुरैना के बानमोर थाना पुलिस ने मुकेश मीना को गांजा तस्करी के आरोप में 23 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। मुकेश मीना ने तीसरा बार हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया कि धारा 27 के मेमो के आधार पर उसे आरोपी बनाया है। उसका तस्करी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने झूठा फंसाया है। धारा 27 के तहत दिए बयान के अलावा पुलिस के पास कोर्ई साक्ष्य नहीं है। उसने कभी गांजे की खेती भी नहीं की है। पुलिस ने सिर्फ अपनी प्रमाणिकता दिखाने के लिए गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने बहस के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपनी बेगुनाही की दलील देता है तो वास्तविकता पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सह अभियुक्त कृपाल के कब्जे में गांजा बरामद हुआ था। गांजे को सह आरोपी बनवारी से खरीदा था। बनवारी ने पूछताछ में मुकेश का नाम लिया। मुकेश इसकी खेती करता था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसी स्थिति में खेती का पता लगाना मुश्किल है। क्यों जरूरत पड़ रही है वैज्ञानिक तरीके की वर्तमान में गांजा व अफीम आदि प्रतिबंधित उपज की खेती का सटीक स्थान पता करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसलिए फॉरेंसिक वनस्पति विज्ञान के माध्यम से खेती का पता करने उपयोग किया जा सकता है।

यदि प्रतिबंधित उपक को पुलिस बरामद नहीं कर पाती है तो खेत से उसका पता किया जा सकता है।

यदि खेत से उपज का पता किया जा सकता है तो आरोपी का बचाव संभव नहीं होगा।

प्रौद्योगिकी से जांच अगले स्तर बढ़ाई जा सकती है। यह समाज हित में भी है।

राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से भी राय लेने का सुझाव अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिया है।