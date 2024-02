Solution at your doorstep एक बड़ी पहल से दहलीज पर खत्म हो जाएगा भाई, पड़ोसी का विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे

ग्वालियरPublished: Feb 17, 2024 11:13:02 am Submitted by: Balbir Rawat

The model of Gwalior High Court will now be implemented in the entire state, so that disputes can be ended at the doorstep.





मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने छोटे-छोटे विवाद खत्म करने के लिए शुरू किया समाधान आपके द्वार का मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत ऐसे विवाद खत्म किए गए, जो विवाद का कारण बने। किसी न किसी रूप में न्यायालय में पहुंचते थे। लोगों के बीच जो विवाद, मुकदमेबाजी चलती थी, उसे घर की दहलीज पर ही खत्म कर दिया। इसके चलते प्रदेश में लागू किया गया है। जस्टिस रोहित आर्या ने समाधान आपके द्वार कार्यक्रम को शुरू किया था।