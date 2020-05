COVID 19 : 'स्टैंड एलोन' शब्द को न समझ सका प्रशासन, खामियाजा भुगत रहे ग्वालियर के व्यापारी जरूर पढ़ें ये खबर

stand alone order for opening street shops in gwalior : प्रशासन ने आदेश भी जारी किए तो पुलिस ने उसे तरजीह नही दी। नतीजतन इसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ा है।