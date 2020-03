शिक्षक बोला-कोरोना से बचने का एक इलाज, मंदिरों पर करो दान तभी बचेगी जान

teacher arrest in case of spreading fake news related to corona virus : जानकारी के मुताबिक जौराई निवासी द्वारका प्रसाद (35) पुत्र दिनेश धाकड़ ने आज सुबह गांव के लोगों को एकत्रित कर लिया और