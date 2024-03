कोर्ट ने निगम के अफसरों को कहा तीरंदाज, उन्होंने जो बताया, आयुक्त वैसा यहां कह दिया

नगर निगम आयुक्त से मांगा शपथ पत्र कि 83 फीसदी लाइनें पर्याप्त हैं, उनसे पानी व गंदगी नहीं फैलेगी, यह लिखकर दीजिए

एक अफसर कहते हैं कि डीपीआर भेज दी है, मैडम आप कह रही हैं कि प्रारंभिक आंकलन है, ये क्या चल रहा है

स्वर्ण रेखा के सौंदर्यीकरण के मामले को लेकर कोर्ट ने फिर से जताई नाराजगी

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शहर के सीवर नेटवर्क पर टिप्पणी करते हुए आयुक्त नगर निगम से कहा कि आपके तीरंदाज अफसरों ने आपको जो बता दिया, वह आपने कोर्ट में आकर कह दिया। क्या शहर में 83 फीसदी हिस्से में सीवर लाइन बिछी है, वह अगले 10 साल तक पर्याप्त हैं। शहर में कहीं पानी व गंदगी तो नहीं फैलेगा। इन सब बातों को अब हलफनामे पर लिखकर दीजिए। वहीं नगरीय प्रशासन व आवास की सहायक संचालक सविता प्रधान से कोर्ट ने कहा कि पहले जो अफसर आए थे, वह बता रहे थे कि डीपीआर तैयार हो गई है। उसके बाद एक और आया, उसने भी डीपीआर का परीक्षण बताया। आप बता रहीं है कि अभी इसे तैयार करने में 40 दिन का समय और लगेगा। ये क्या चल रहा है। आपने जो दस्तावेज पेश किए हैं, पढ़े हैं या नहीं। यहां आकर डायरी पढ़ रही हो। कोर्ट में दस्तावेजों में जो लिखा है, वही बताना होता है। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उस कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया है, जिसने शहर के सीवर नेटवर्क का सर्वे किया था। याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित आर्या व जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी ने किया।

दरअसल विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्णरेखा के सौंदर्यीकरण को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर व नगरीय प्रशासन विभाग की सहायक संचालक सविता प्रधान न्यायालय में उपस्थित हुईं। निगम आयुक्त ने शहर के सीवर नेटवर्क को लेकर न्यायालय में जानकारी पेश की। कोर्ट ने आयुक्त से कहा कि हमें लिखकर दीजिए कि स्वर्ण रेखा में 10 साल तक सीवर का पानी नहीं आएगा। यदि पानी आता है तो अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस चलाएंगे। स्वर्ण रेखा के लिए कितने आंकलन होंगे। 14 मार्च को याचिका की फिर से सुनवाई होगी। स्वर्ण रेखा को ऐसा देखना चाहते हैं, जिसमें लोग नहाएं और पानी पिए -सहायक संचालक ने कहा कि स्वर्ण रेखा के दोनों ओर सीवर लाइन डालने के लिए डीपीआर सर्वे चल रहा है। 13 किमी सर्वे हो चुका है। डीपीआर तैयार होने के बाद वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। - कोर्ट ने इस जवाब को लेकर कहा कि भले हम सेवा निवृत्त हो जाएं, पर हर बात आदेश में लिखकर जाएंगे, जो आप बता रहे हैं। जिससे अगले जज को मामले को आगे बढ़ाने व समझने में दिक्कत न आए। स्वर्ण रेखा मामला वास्तव में जनहित का है। शहर के लिए स्वर्ण रेखा सौंदर्यीकरण जरूरी है। नदी में सीवर का पानी न जाए। ऐसा पानी बहे कि जिसमें लोग नहाएं और पिए। स्वर्ण रेखा को गुजरात की सावरमती नदी की तरह देखना चाहते हैं। स्टेट काल का नेटवर्क 50 साल से चल रहा है, आपका 10 साल भी नहीं कोर्ट ने स्टेट काल में डाली गई सीवर लाइन को लेकर कहा कि वह नेटवर्क 50 साल से चला आ रहा है, लेकिन आप जो लाइन डालते हैं, वह दस साल में फूटने लगती है। आपके काम ऐसा क्यों होता है। - शहर के सीवर नेटवर्क का सर्वे कैसे किया। हमें बताइये। आयुक्त ने कहा कि अपने इंजीनियर भेजे थे और उन्होंने सर्वे किया। कोर्ट ने कहा कि अपने मस्टर के कर्मचारी को भेज देते, यह काम तो वह भी कर लेता है। यहां व वहां लाइन डली है। जिस कंपनी लाइनों का सर्वे किया, क्या उससे सलाह ली। - सहायक संचालक ने कहा कि अमृत-2 में नगर निगम का 100 करोड़ रुपए सीवर नेटवर्क के लिए संरक्षित किया है। कोर्ट ने अमृत को लेकर कहा कि नाम तो अच्छा है, लेकिन काम वैसा नहीं है। अमृत की जगह शहर की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने पर खर्च किया जाए। पढ़ना जारी रखे