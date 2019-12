जानिए, क्यों भडक़ा छात्राओं का आक्रोश, कॉलेज के आसपास खड़े होने वालों के लिए क्या बोलीं छात्राएं

अमानवीय कृत्य करने वालों को जल्द सजा देने का हो प्रावधान

-तेलंगाना में डॉ के साथ हुई घटना पर छात्राओं ने जताया रोष

Know, why the rage of the raging girls, what the students said for those standing around the college

-The girls expressed anger over the incident with Dr. in Telangana