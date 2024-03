mp high court ने ऐसी सलाह दी कि यदि सफल हुए तो स्वर्ण रेखा नदी में बहने लगेगा साफ पानी, जानिए पूरा मामला

ग्वालियरPublished: Mar 20, 2024 11:02:57 am Submitted by: Balbir Rawat

The High Court gave such advice that if successful, clean water will start flowing in the Swarn Rekha River, know the whole matter.

कोर्ट ने कहा कि स्वर्ण रेखा में ऐसे बैक्टीरिया डालने पर विचार करें, जो गंदगी को पानी में बदल दे

स्वर्ण रेखा के सौंदर्यीकरण पर अप्रैल के पहले हफ्ते में सुनवाई

सीवर नेटवर्क की सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जाएगी

The High Court gave such advice that if successful, clean water will start flowing in the Swarn Rekha River, know the whole matter.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने स्वर्ण रेखा के सौंदर्यीकरण के लिए सलाह दी है कि नदी में ऐसे बैक्टीरिया डालने पर विचार करें, जो गंदगी को नष्ट कर पानी में बदल दे। इसके लिए डीआरडीई की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम को मोती तबेला के नाले को स्वर्ण रेखा में मिलाने के मामले में भी जवाब पेश करना है। शहर के सीवर नेटवर्क सहित स्वर्ण रेखा के दोनों ओर लाइन बिछाने की डीपीआर की जानकारी न्यायालय में देनी होगी। अब इस मामले पर 4 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। याचिका की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी ने की।

दरअसल विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्णरेखा के सौंदर्यीकरण को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर व नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त संचालक सविता प्रधान न्यायालय में उपस्थित हुई। इसके अलावा अभिषेक इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें, जिन्होंने शहर के सीवर नेटवर्क को डिजाइन किया है। इंटरप्राइजेज की ओर से बताया गया कि सीवर नेटवर्क के सर्वे में 30 दिन का समय लगेगा। कितना पानी सीवर से स्वर्ण रेखा में आएगा। यह अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर सीवर लाइन डालने की डीपीआर तैयार की जाएगी। स्वर्ण रेखा में जो लाइन डाली जाएगी। 30 वर्ष को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को नियमित बैंच में सुनवाई के लिए भेज दिया। पढ़ना जारी रखे