नए साल में घूमने का क्रेज चरम पर, विदेश जाने वालों की संख्या 25% तक बढ़ी, 30 हजार का हवाई सफर पहुंचा 80 हजार रुपए

नए साल पर पर्यटक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाली-वियतनाम, दुबई और ङ्क्षसगापुर जाना पसंद कर रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर का पैकेज 3 से 3.50 लाख, न्यूजीलैंड 4 से 4.5 लाख, बाली-वियतनाम 80-85 हजार, दुबई 85 हजार और ङ्क्षसगापुर 1 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। ये पैकेज 6-7 दिन से लेकर 9-10 दिनों के हैं। टूर एंड ट्रैवल संचालक प्रशांत ङ्क्षसघल बताते हैं कि इस साल बाली की बुङ्क्षकग लगभग 100 फीसदी तक पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह बाली का किफायती होना है। पहले जो पर्यटक थाईलैंड जाते थे, अब वे बाली को प्राथमिकता दे रहे हैं।