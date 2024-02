Solution at your doorstep अरसे से चला आ रहा रास्ते का विवाद चंद मिनट में सुलझा, माला पहनाकर एक दूसरे से किया समझौता

ग्वालियरPublished: Feb 24, 2024 09:55:30 pm Submitted by: Balbir Rawat

The road dispute that had been going on for a long time was resolved in a few minutes, they compromised with each other by garlanding each other.

भितरवार के ग्राम जौरा निवासी देवी सिंह व भोलाराम के बीच लंबे अरसे रास्ते का विवाद चल रहा था। रास्ते को लेकर दोनों अक्सर विवाद करते थे। यह मामला मुकदमेबाजी तक पहुंच गया था, लेकिन समाधान आपके द्वार के तहत अधिकारियों ने दोनों का समझौता कराया तो चंद मिनट में विवाद खत्म हो गया। एक दूसरे को माला पहनाकर विवाद खत्म किया। रास्ता भी खुल गया। भितरवार निवासी सत्यप्रकाश व हल्लूराम में खेत की मेंढ को लेकर विवाद था। राजस्व अधिकारियों ने दोनों की सुलह कराई और दोनों कसम खाई कि मेंढ को लेकर विवाद नहीं करेंगे। शनिवार को समाधान आपके द्वार कार्यक्रम में डेढ़ लाख प्रकरण खत्म हो गए।

समाधान आपके द्वार के तहत आयोजित हुए पांचवे चरण के शिविरों में जिले में एक लाख 50 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण किया गया। जिसमें राजस्व के 28 हजार 272, पुलिस, 46 हजार 995, नगर निगम, 53 हजार 343, विद्युत 12 हजार 500, परिवार न्यायालयों के 565, वन विभाग के 416 एवं अन्य न्यायालयों में निराकृत लगभग 1500 लंबित प्रकरण शामिल हैं। इन प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह सहमति से कराया गया। साथ ही लगभग 17 करोड़ की राशि वसूल कराई गई। इन शिविरों के माध्यम से जिले के लगभग 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को सीधे तौर पर लाभ मिला है। कलेक्टर ने शिविर में हितग्राहियों से किया संवाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह सहित जिला प्रशासन अन्य अधिकारी समाधान आपके द्वार के शिविरों में पहुंचे। कलेक्टर ने मोतीमहल स्थित जॉन कार्यालय क्रमांक-13 पर आयोजित हुए शिविर में भाग लिया। उन्होंने हितग्राहियों से संवाद कर उनके अनुभव सुने।