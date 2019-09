मंदिर से हो गई भगवान की मूर्तियां चोरी, ग्वालियर में हुई सनसनी खेज वारदात

theft in jain mandir in gwalior pricious statues toot away: चोर करीब 30 मिनट तक मंदिर में रहा। सुबह जब मंदिर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु आए तो चोरी का पता चला। फिंगर प्रिंट टीम को मंदिर के दरवाजे, दानपेटी और अलमारी पर चोर की उंगलियों के निशान मिले हैं।