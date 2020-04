कोरोना का कहर : पैरों में पड़े छाले, चप्पल भी टूटी, साहब ! मुझे मेरे घर पहुंचा दो

thousand of people on national high of jhansi due to corona affect : चलते-चलते छाले पड़ गए और चला न जाए,

मालवा कॉलेज पर सुबह से शाम तक 35 सौ से अधिक पहुंचे मजदूर