मुंबई रेलवे स्टेशन पर बैठे मिले तीनों बच्चे, वीडियोकॉल पर रोकर बोले घर ले चलो

three missing children from gwalior found in mumbai police rescued: स पर कॉल घर पर बताया कि लापता भाई बहन कल्याण में हैं उन्हें आकर ले जाओ। वीडियो कॉल पर माता पिता से बच्चों की बात कराई तो तीनों रोने लगे बोले हमे घर ले चलो। तीनों के सही सलामत मिलने से उनका परिवार और पुलिस राहत में आ गई है। बच्चों को उल्लासनगर बाल संरक्षण केन्द्र में भेज दिया है अब महाराजपुरा पुलिस उनके परिवार के लोगों को साथ लेकर कल्याण रवाना हो गई है।