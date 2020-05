गमी में शामिल होने निकला परिवार, सड़क हादसे में मासूम सहित तीन की मौत

three people died in road accident near to ghatigaon : मोटरसाईकिल पर सवार तीनों लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया है। हादसा शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर हुआ है।