सर्दियों के समय इन टाइम पर निकलें जरा संभलकर नहीं, फॉलो करें ये रूल्स

tips for take care during winter season : बढ़ती सर्दी के दौरान घर से बाहर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए नहीं तो सर्दी अपनी चपेट में ले लेती है।