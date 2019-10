माता के जयकारे एक क्षण में बदल गए चीख-पुकार में, एक की हुई मौत 27 घायल

tractor turns over one man died in accident in datia: घायलों को उपचार के लिए सेंवढ़ा व इंदरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे भगुवापुरा थाना क्षेत्र की है।