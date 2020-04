CORONA POSITIVE : इंदौर से लौटकर आई नर्स ने एक दिन ट्रॉमा में दी थी डयूटी, मरीजों के साथ स्टाफ में भी बढ़ा संक्रमण का खतरा

travel history of corona positive in lata in gwalior : इसके बाद इस नर्स ने 5 अप्रैल को जेएएच के टॉमा सेंटर में ड्यूटी की थी। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों के साथ उनका संपर्क कई डॉक्टरों के साथ स्टाफ से भी हुआ