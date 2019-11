टूटी सडक़ पर फिसली गाड़ी, पीछे आ रहे ट्रक ने कुचला मौके पर मौत

truck crushed a man on road died on the spot:ट्रक के नीचे आने से मृतक का कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।