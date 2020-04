दिल्ली से साइकल चलाकर आये, तीन दिन से नहीं मिला था खाना, चार बिस्कुट के पैकेट लेकर कर रहे सागर की यात्रा

two boy travell to sagar district from delhi on cycle during lockdown : लेकिन जब खाने की सामग्री खत्म हो गई तो अपनी साइकलें लेकर घर की ओर निकल पड़े...........