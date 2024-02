suspended दो केन्द्राध्यक्ष, दो सहायक केन्द्राध्यक्ष व एक प्रभारी बीईओ निलंबित

ग्वालियरPublished: Feb 23, 2024 10:19:45 pm Submitted by: Balbir Rawat

Two center heads, two assistant center heads and one in-charge BEO suspended

suspended दो केन्द्राध्यक्ष, दो सहायक केन्द्राध्यक्ष व एक प्रभारी बीईओ निलंबित

संभागायुक्त दीपक सिंह ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेंड्री बोर्ड परीक्षाओं में लापरवाही बरतने वाले दो केन्द्राध्यक्ष, एक प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी व दो सहायक केन्द्राध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है।

संभाग आयुक्त ने परीक्षा केन्द्र आइडियल पब्लिक हाईस्कूल ग्वालियर के केन्द्राध्यक्ष मुकेश सक्सेना प्राचार्य शाउमावि कन्या मामा का बाजार को परीक्षा में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार शिवपुरी जिले के प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोहरी मोतीलाल खंगार को निलंबित किया गया है। संभाग इसके अलावा दतिया जिले के परीक्षा केन्द्र शासकीय हाईस्कूल झुझारपुर के केन्द्राध्यक्ष अनिल कुमार दुबे, सहायक केन्द्राध्यक्ष शाउमावि बरगांव अरविंद कुमार यादव व दतिया जिले के ही परीक्षा केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 2 के सहायक केन्द्राध्यक्ष शिव कुमार प्रजापति को परीक्षा में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ कलेक्टरों ने रिपोर्ट संभागायुक्त को भेजी थी। इसके चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पढ़ना जारी रखे